Китайцы привезут в Россию «заряженный» седан с мотором 2.0

Chery тестирует 2-литровый Arrizo 8, в РФ он придет под брендом Tenet

Китайский автоконцерн Chery близок к выходу на российский рынок с флагманским седаном, оснащенным двухлитровым турбомотором.

Как выяснили отраслевые источники, компания запустила маркетинговое исследование, напрямую спрашивая нынешних владельцев Arrizo 8 о готовности доплатить за двигатель 2.0Т. Сумма доплаты, по анкетам, может достигать 230 тысяч рублей.

Ожидается, что новинка дебютирует уже в июне, но продаваться будет не под оригинальным шильдиком, а как локальный Tenet A8.

Автомобиль, вероятно, представляет собой более свежую модификацию Arrizo 8 Pro, которая уже продается в Китае. Если стандартная версия довольствуется 1,6-литровым двигателем на 197 сил, то старший агрегат выдает уже 254 л.с., а в перспективе – и все 261 л.с. с моментом 400 Н*м.

На родине такой седан отличается агрессивной решеткой радиатора и настоящими сдвоенными патрубками выхлопа. Салон получил 15,6-дюймовый планшет вместо приборной панели и физический джойстик КПП.

Пока в России Arrizo 8 продается с мотором 1.6 стоит от 2,5 миллиона рублей. Более мощная версия неизбежно будет дороже, но производитель явно просчитывает, насколько именно. Сейчас актуальный Arrizo 8 предлагается у нас в трех комплектациях по цене от 2 865 000 до 3 275 000 рублей без учета скидок.