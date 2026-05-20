Китайский автогигант готовится штурмовать рынок США

Президент Chery: компания ищет возможность выхода на рынок США

Крупнейший китайский экспортер автомобилей Chery подтвердил намерение покорить рынок США. На встрече с журналистами в штаб-квартире компании президент Chery International Чжан Гуйбин сообщил, что выход состоится, «когда наступит подходящий момент».

Решение будет зависеть от двух ключевых моментов. Во-первых, сама Chery должна быть готова к такому шагу. Во-вторых, всё упирается в политику: и китайскую, и американскую – особенно в автопроме.

На данный момент китайским компаниям путь на американский рынок практически заказан. Причин несколько, и каждая весомая. Электромобили из КНР облагаются пошлиной в 100% – это почти запретительная мера. К тому же в США жестко ограничено использование китайских технологий для подключенных автомобилей.

Еще одна серьезная преграда – политическая обстановка. Американские законодатели в массе своей выступают против массового прихода китайских брендов. Впрочем, президент Дональд Трамп намекал на возможное сотрудничество, но с жестким условием: сборка машин должна быть налажена непосредственно в Штатах.

Пока же США даже не входят в список экспортных рынков Chery. Компания сосредоточена на других направлениях – Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.

Конкуренты и перспективы

При этом некоторые китайские игроки уже закрепились в Северной Америке. Например, Geely – владелец Volvo Cars – содержит завод в Южной Каролине. А BYD работает с электробусами, но легковушки продавать пока не планирует. Xiaomi же и вовсе заявила, что не собирается на рынок США.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
20.05.2026 
