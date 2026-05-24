Топ-10 лучших двигателей внутреннего сгорания в истории

Эксперты портала Autocar составили рейтинг самых знаменитых немецких двигателей

Эксперты портала Autocar составили рейтинг самых выдающихся немецких двигателей внутреннего сгорания – от самых современных до первых прототипов. На вершине списка – легендарный дизель Audi.

5,5-литровый V12 с двумя турбинами от Audi R10 TDI произвел настоящий фурор, когда в 2006 году марка выиграла с ним гонку «24 часа Ле-Мана». Рядом с ним, на второй строчке, расположилось семейство рядных пятицилиндровых агрегатов Audi. Самый яркий представитель – 2,1-литровый мотор с индексом KW от Audi Quattro 1980 года. Именно этот двигатель помог компании взять верх в раллийном чемпионате, а полный привод превратил машину в настоящий феномен.

«Бронзу» рейтинга отдали 6,3-литровому V16 от Auto Union.

Разработанный инженерами Porsche ещё в 1930-х, этот монстр выдавал внушительные 545 лошадиных сил на относительно невысоких оборотах. На четвёртой позиции – двигатель, с которого всё начиналось. Одноцилиндровый мотор объёмом 954 кубических сантиметра от Benz Patent-Motorwagen 1885 года имел мощность менее одной силы, но именно его поставили на первый автомобиль мира. Замыкает пятёрку 21,5-литровый «четырёхцилиндровый» зверь от Blitzen Benz.

В 1909 году он разогнал машину до невероятных по тем временам 200 км/ч.

Вторая половина списка почти полностью состоит из моторов BMW и Bugatti

Шестое место заняла рядная «шестёрка» BMW M20, которую представили в 1977 году на 3-й и 5-й сериях. На седьмой строчке – 2,3-литровый четырёхцилиндровый двигатель S14, который ставили на первое поколение BMW M3. Восьмую строчку отдали 6,0-6,75-литровому twin-turbo V12 N74 – это сердце топовых версий «семёрки» (вроде M760Li xDrive) и автомобилей Rolls-Royce.

Девятое место – у знаменитого 8,0-литрового четырёхтурбинного монстра Bugatti W16.

В Veyron он выдавал 987 лошадиных сил, а в Chiron – уже 1479. Десятку замыкает 44,5-литровый V12 Daimler DB603, созданный для Mercedes T80. Двигатель развивал около 3000 сил, но из-за Второй мировой войны проект свернули.