Как распознать затопленную машину: характерные признаки

Фары, фильтр и ПТС: эксперты «Клуба 4×4» указали, что выдаст утопленную машину

Весеннее таяние снегов, разливы рек и ливни в ряде регионов России спровоцировали серьёзные наводнения. Как следствие, на вторичном рынке появились утопленные автомобили. Профессиональная химчистка и грамотная предпродажная подготовка вполне могут замаскировать последствия «купания», однако существуют характерные «симптомы», которые выдают пережившую потоп машину. Специалисты автотехцентра «Клуб 4×4» перечислили изданию «Лента. ру» основные признаки таких автомобилей.

Первое, на что советуют обратить внимание - электрические разъёмы. Если в разных частях авто на колодках одновременно появился зеленоватый налёт - это почти стопроцентное доказательство контакта с водой. Достаточно на минуту откинуть высоковольтный провод или катушку зажигания: окислы на наконечнике сразу укажут на подтопление.

Жгут проводов, который идёт из моторного отсека в салон сквозь кузов, обязан быть абсолютно сухим. Малейшая влажность или зелёный след на нём - веский повод отказаться от покупки. Чтобы добраться до проводки, придётся снять пластиковую облицовку и отогнуть шумоизоляционные маты. Их тоже стоит проверить на ощупь: если они влажные - перед вами классический «утопленник».

Ковёр под ногами заднего пассажира в таком автомобиле может быть мокрым, даже если водительский коврик идеально сухой. Аналогичная ситуация с ремнями безопасности: передние часто моют и сушат, а задние практически никто не чистит. Ещё один яркий признак — влажный салонный фильтр. Опытные мастера советуют поднять сиденья, заглянуть в нишу «запаски» и тщательно ощупать обивку потолка со стойками — они способны многое «рассказать».

Фары и задние фонари нужно проверять не столько на запотевание (оно бывает у многих машин), сколько на наличие воды внутри. Чистота под капотом часто обманчива - мойка удаляет внешние улики, но в турбокомпрессор заглядывают редко. Снимите патрубок: если вода попала в турбину, это будет сразу видно.

Надёжный юридический метод - проверка паспорта транспортного средства (ПТС). Если среди предыдущих владельцев фигурирует страховая компания, то в 75% случаев это означает «тотал» (полная гибель авто). По полису каско выплачивается вся стоимость, а машина переходит к страховщику. Так бывает лишь тогда, когда эксперты признают восстановление экономически нецелесообразным и рекомендуют использовать автомобиль только как донора запчастей.

Главный вывод экспертов: только неторопливая и дотошная проверка - от юридической истории до мельчайших технических деталей - убережёт покупателя от лишних трат, времени и нервов.