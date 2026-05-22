Известный корейский седан может внезапно загореться: объявлена отзывная кампания

Hyundai отзовет 54,3 тыс. гибридных седанов Elantra в США из-за риска возгорания

Южнокорейский гигант Hyundai снова проводит масштабную сервисную акцию – на этот раз в Америке. Как передаёт Reuters со ссылкой на отчёт Национального управления безопасностью движения на дорогах (NHTSA), речь идёт о 54,3 тыс. машин.

В зону риска попали гибридные седаны Elantra, выпущенные в период с 2024 по 2026 год включительно. Проблема кроется в контроллере гибридной установки. Если эксплуатировать автомобиль на пределе возможностей, этот блок может перегреваться.

Что будет, если перегрев всё-таки случится? Вариантов два: машина либо откажется заводиться, либо принудительно включит аварийный режим с ограничением мощности. Но самое неприятное – локальный перегрев способен повредить внутренние компоненты узла, а это уже прямая дорога к возгоранию.

Хорошая новость в том, что дилеры марки возьмут все расходы на себя. Для устранения неисправности механики просто обновят «прошивку» блока управления – никаких сложных замен деталей не предусмотрено. Правда, отметим, что официальных поставок Hyundai в Россию давно нет, так что владельцам таких машин в нашей стране придётся решать вопрос самостоятельно.