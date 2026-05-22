Правила работы для частных водителей такси хотят серьезно изменить: подробности

Госдума предлагает регламентировать работу частных перевозчиков

В России рассматривают возможность серьёзного реформирования рынка такси. В Государственной думе предложили способ, как вывести из «серой зоны» тех частников, что годами возят пассажиров без официального оформления и соответствующих разрешений. Авторы законопроекта считают, что эта мера не только повысит безопасность поездок, но и сделает рынок более прозрачным для государства.

По сути, речь идёт о том, чтобы создать новые правовые рамки для работы частных перевозчиков. Сейчас многие водители действуют полулегально, используя агрегаторы, но не платя налоги и не проходя медицинские и технические осмотры. Новый подход призван изменить эту ситуацию – его сторонники настаивают, что нельзя мириться с существованием большого теневого сектора экономики, где риски для пассажиров существенно выше.

Правда, эксперты уже предупреждают: даже с новыми правилами рынок быстро не поменяется. Нужен комплекс мер – от ужесточения контроля за агрегаторами до создания понятных условий для легализации. Впрочем, сам факт того, что на столь высоком уровне заговорили о проблеме, уже даёт надежду, что подвижки начнутся в обозримом будущем.

Источник:  Известия
