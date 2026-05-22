Автомобилисты рассказали, кого сильнее всего ненавидят на дороге

Опрос: российские водители больше всего не любят самокатчиков на дорогах

Чаще всего недовольство самокатчиками на дорогах высказывают водители Ленинградской области и Пермского края. Мотоциклисты раздражают автолюбителей Югры и Хакасии, а вот велосипедисты вызывают неприязнь у жителей Ленинградской области и Якутии. Таковы результаты опроса, проведенного порталом «Дром».

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что главная причина – систематическое нарушение ПДД. Водители поделились историями из личного опыта, описывая опасные ситуации, в которые они попадали из-за двухколесных участников движения.

«Самокатчики – подростки без инстинкта самосохранения, велосипедисты - медленные черепахи, мотоциклисты - гоняющие между рядов и по разделительным полосам хамы. Единственная категория, вызывающая уважение, - настоящие байкеры, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать в междурядье, встать на дыбы, имеют нормальные глушители и показывают поворотники», – высказал свою точку зрения один из участников опроса.

В комментариях самокатчиков признали самой неграмотной категорией участников дорожного движения с точки зрения знаний ПДД. Одни водители требуют убрать их с проезжей части, где те нарушают скоростной режим и дистанцию. Другие, наоборот, выступают против их присутствия на пешеходных зонах.

«Лавирование между людьми, езда против хода на дороге с односторонним движением, неснижение скорости перед выездами из дворов, и все это без прав и при полном отсутствии контроля», – перечислил типичные нарушения водитель из Санкт-Петербурга.

Среди мотоциклистов отдельной строкой идут их «младшие братья» – питбайкеры и мопедисты. Основные претензии автолюбителей здесь касаются подростков. Как правило, именно они чаще всего становятся виновниками аварий.

«Мотоциклисты имеют наибольший процент адекватов. Катятся себе по полосе, как все. Иногда между рядами на светофоре проползут вперед – я таких пропускаю, сдвигаясь в сторону. Благодарят часто. Но летящих быстрее потока побаиваюсь - не всегда их в зеркала углядишь», – написал ещё один респондент.

Опрос проходил на портале «Дром» с 20 по 27 апреля 2026 года. В нём приняли участие свыше девяти тысяч человек, причём можно было выбирать один или сразу несколько вариантов ответа.