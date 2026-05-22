Автомобили Solaris и Belgee могут допустить к работе в такси

Сервисы такси просят включить Solaris и Belgee в список Минпромторга

Участники рынка такси остро ставят вопрос о расширении утвержденного Минпромторгом перечня моделей для работы в отрасли. К такому выводу пришли в Национальном совете такси (НСТ), опросив 100 компаний из разных уголков России. Результатами этого опроса поделились с Autonews.ru.

На сегодняшний день в списке ведомства значатся Lada (от Granta до Niva Legend), несколько моделей Sollers, Evolute и Voyah, Москвичи с индексами 3, 3е, 6 и 8, а также UMO, Haval и Tenet. Чтобы попасть в этот реестр, у автомобиля должна быть достаточная локализация либо он должен быть выпущен в рамках специнвестконтракта, подписанного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Большинство опрошенных перевозчиков указали на необходимость включить в перечень бренд Solaris, который собирают в Санкт-Петербурге, и белорусский Belgee. В НСТ отметили, что также поступают предложения по ряду китайских моделей – их эффективность в такси, по мнению респондентов, уже доказана.

Проблема не только в ограниченном выборе машин. Финансовое положение самих таксопарков резко ухудшилось. По итогам 2025 года, 81% компаний зафиксировали падение выручки, а целых 90% сообщили об обвале чистой прибыли в сравнении с 2024-м. Кредиторская задолженность выросла у 60% участников рынка, а налоговая нагрузка увеличилась у 69%.

Исследование НСТ показало и другие тревожные цифры. «На этом фоне 68% перевозчиков говорят о необходимости государственной поддержки для стабилизации состояния отрасли; 25% считают необходимым введение налоговых льгот, а 43% – запуск отраслевой программы субсидированного лизинга», – говорится в документе.

Особую озабоченность вызывает соответствие автопарков новым требованиям закона о локализации. У 54% игроков рынка менее трети машин отвечают этим критериям. При этом 74% перевозчиков заявили, что не готовы обновлять парк за счет разрешенных моделей, а 90% считают сам перечень недостаточным. Среди жалоб – низкое качество некоторых машин и их высокая цена при покупке.

В НСТ подчеркнули: у бизнеса нет понимания логики, по которой формируется данный список. Сейчас 30% компаний просто ждут обновлений от Минпромторга, еще треть всерьез подумывает о закрытии дела. Некоторые перевозчики предпочитают стратегию «докатывать» имеющиеся авто.