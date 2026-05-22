Лого ЗаРулем
#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

Движок Subaru, автомат, кожаный салон — продается Запорожец на максималках

В Москве продают горбатый Запорожец с двигателем и салоном от Subaru Legacy

В столице на продажу выставили интересный проект в кузове «горбатого» Запорожца ЗАЗ-965.

В послужившей основой кузов оригинального «пырзика» 1967 года без малого полностью интегрирован японский седан Subaru Legacy из 1990-х. Нашлось место и движку на 150 л.с., и автомату, и салону со спортивными сиденьями. Описание лаконично и не проясняет детально ситуацию с компоновкой агрегатов и конфигураций подвески, но, судя по увеличившейся задней колее, и тут изменения произошли основательные.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Движок Subaru, автомат, кожаный салон — продается Запорожец на максималках

Огромные колеса, увеличившаяся задняя колея, потребовавшая кастомных фендеров, спортивные насадки на выхлоп – все это мы видели не раз в других подобных проектах, но жанр живет, и это прекрасно.

Движок Subaru, автомат, кожаный салон — продается Запорожец на максималках

ЗАЗ-965 снова в строю – с кузовом цвета «хамелеон», кожаным салоном, электростеклоподъемниками, ксеноновой оптикой и кардинально обновленным (включая тормоза и выхлоп) шасси. Если у вас есть 2 млн рублей и дача с большой прилегающей территорией (про документы ничего не сообщается), срочно звоните владельцу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Avito
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram