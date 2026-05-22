Знакомый 150-сильный европейский кроссовер снова доступен в РФ: называем цены
В России зафиксированы поставки обновлённого Renault Duster, который в 2023 году пережил рестайлинг на ряде зарубежных рынков. Выяснилось это благодаря мониторингу классифайдов. Судя по объявлениям, доступ к новинке открыт как через частников, так и через крупных дилеров.
Если оформлять предзаказ, то цифры выглядят привлекательнее – от 2 680 000 рублей. Но за готовый автомобиль, стоящий в шоуруме, дилеры запрашивают уже 3 849 000 рублей. Речь идёт о версии с передним приводом.
Внешность Duster изменилась кардинально – кузов стал более угловатым и рубленым, что добавляет ему сходства с настоящим вездеходом. По словам продавцов, чаще всего кроссоверы завозят из Грузии, где французский бренд до сих пор представлен официально.
