Знакомый 150-сильный европейский кроссовер снова доступен в РФ: называем цены

В России начались продажи Renault Duster третьего поколения по цене от ₽2,7 млн

В России зафиксированы поставки обновлённого Renault Duster, который в 2023 году пережил рестайлинг на ряде зарубежных рынков. Выяснилось это благодаря мониторингу классифайдов. Судя по объявлениям, доступ к новинке открыт как через частников, так и через крупных дилеров.

Причём схема ввоза – параллельный импорт со своими нюансами. У всех предложенных экземпляров под капотом один и тот же мотор: трёхцилиндровый турбированный двигатель объёмом 1,3 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Поскольку альтернатив нет, машины подпадают под льготный утилизационный сбор – это слегка сбивает цену на старте.

Если оформлять предзаказ, то цифры выглядят привлекательнее – от 2 680 000 рублей. Но за готовый автомобиль, стоящий в шоуруме, дилеры запрашивают уже 3 849 000 рублей. Речь идёт о версии с передним приводом.

Внешность Duster изменилась кардинально – кузов стал более угловатым и рубленым, что добавляет ему сходства с настоящим вездеходом. По словам продавцов, чаще всего кроссоверы завозят из Грузии, где французский бренд до сих пор представлен официально.

