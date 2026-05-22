Цена ближе к 2 млн рублей: что определит успех нового кроссовера АВТОВАЗа

Глава РОАД Подщеколдин: успех Lada Azimut зависит от конечной цены

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин оценил перспективы кроссовера Lada Azimut. По его словам, ключевой фактор успеха новинки – это стоимость. Если новый кроссовер оценят в 3 миллиона рублей, он попадёт в крайне плотную конкурентную среду. А вот планка в районе 2 миллионов сулит модели куда более радужные перспективы.

Публичный дебют Lada Azimut состоялся ещё на ПМЭФ-2025. В основе лежит доработанная «тележка» от Vesta. Габариты машины: 4416 мм в длину, 1838 в ширину и 1607 в высоту при колёсной базе 2675 мм.

Серийное производство кроссовера начнётся в сентябре 2026 года. Под капотом прописаны новые моторы, разработанные и выпускаемые на АВТОВАЗе: объёмом 1,6 литра (120 сил) и 1,8 литра (132 силы).

Уже в базовой версии Azimut получит цифровую «приборку» с парой 10-дюймовых дисплеев, камеру заднего вида, светодиодные фары и систему мониторинга давления в шинах.

В более дорогих комплектациях добавят беспроводную зарядку для телефона, электрорегулировки руля и кресел, панорамную крышу с люком, «двухзонку», электропривод багажника, камеры кругового обзора, электрический ручник и селектор режимов движения.

Отдельного внимания заслуживает уникальная опция – обогрев передних боковых стёкол с помощью встроенных нитей. На АВТОВАЗе заявляют, что такое решение в мире применяется впервые.