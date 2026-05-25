Церемония премии Гран-при «За рулем» пройдет на выставке «СТО Экспо 2026»

На СТО Expo «За рулем» запускает «Открытую студию» и презентует «Бренд Года»

Завтра, 26 мая, выставка СТО Expo 2026 в «Крокус Экспо» станет местом, где профессионалы послепродажного обслуживания смогут выбрать поставщиков, обновить ассортимент и найти технологии для развития сервиса.

На одной площадке будут представлены запчасти и компоненты, масла и технические жидкости, оборудование для диагностики и ремонта, аккумуляторы, электроника, аксессуары, тюнинг, телематика и IT-решения для управления СТО.

Издательство «За рулем» будет присутствовать на выставке в формате «Открытой студии»: на протяжении всех дней экспозиции (с 26 по 29 мая) наши ведущие журналисты проведут серию интервью с топ-менеджерами автомобильного рынка.

Кроме того, 26 мая состоится награждение победителей Гран-при «За рулем». На церемонию издательство «За рулем» пригласило представителей всех компаний, чьи новинки были признаны лучшими в своих классах.

А 28 мая в «Открытой студии» начнется главное событие для рынка автокомпонентов – презентация премии «Бренд Года «За рулем».

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков и PR-директор издательского дома Мария Горохова расскажут о расширении номинаций (в этом году их 12: от моторных масел и шин до АЗС и подшипников), о планах собрать 250 000 голосов читателей, а также представят аналитические данные от партнера премии – компании РОМИР. Кроме того, состоится торжественное вручение дипломов победителям 2025 года.

Читатели «За рулем» выбрали лучшие автомобили года в России, а среди заполнивших анкеты разыграли приз – Lada Iskra SW Cross. Автомобиль выиграл Андрей Алтынбаев из Ангарска. Победитель получит ключи 29 мая на стенде «За рулем» и уедет с выставки на новенькой Искре.

Почему так важно участие «За рулем» в выставке

Присутствие на выставке – не просто стенд. «За рулем» – единственное автомобильное издательство в России, которое не пишет о рынке автокомпонентов со стороны, а реально формирует его прозрачность.

Премия «Бренд Года «За рулем» – это инструмент, где бренды оценивают не эксперты и не жюри, а 30+ миллионов пользователей в месяц. Победа здесь – не «медаль за красивые глаза», а прямой сигнал рынку: продукту доверяют реальные покупатели.

