Культовый рамный внедорожник Toyota появился в продаже в России: актуальные цены

Новые Toyota 4Runner предлагаются в России с ценами от 8,1 млн рублей

Благодаря параллельному импорту у поклонников рамных внедорожников появилось ещё одно свежее предложение – Toyota 4Runner шестого поколения. На классифайдах обнаружены около десятка предложений, правда, почти все автомобили продаются под заказ.

Машина дебютировала в 2024 году и впервые за полтора десятка лет получила радикальное обновление. Основной апгрейд – переход на платформу TNGA-F, которая используется в современных Land Cruiser 250, Tacoma, Tundra и Lexus GX. Технически внедорожник стал гораздо прогрессивнее, но не растерял ключевые черты предшественника: рамная конструкция, серьёзный полный привод, увеличенные ходы подвески и готовность к суровой эксплуатации – всё осталось на месте.

Toyota 4Runner

Одну из самых привлекательных цен на поставку новинки предлагает частный продавец из Твери. Он готов привезти 4Runner в топовой версии Platinum за 8 100 000 рублей. Такая комплектация включает кожаный мульти-руль с четырьмя спицами, адаптивный круиз-контроль с функциями удержания дистанции и полосы, цифровую приборку, камеру кругового обзора, аудиосистему JBL, люк, электропривод багажника и прочие «плюшки».

Отдельного внимания заслуживает одна из культовых фишек модели – стекло задней двери, которое полностью опускается. Для американских поклонников 4Runner это настоящая реликвия, и Toyota сознательно сохранила её в новом поколении.

Интерьер Toyota 4Runner

Под капотом Platinum установлена гибридная установка i-Force Max мощностью 326 лошадиных сил. Она объединяет бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра с электромотором и классическим восьмиступенчатым автоматом, который заменил прежнюю «пятиступку».

Примечательно: официально доступный на российском рынке рамный Tank 700 в базовом исполнении «Бизнес» стоит дороже – от 9 999 000 рублей, а за топ-версию 2026 года просят до 14,2 млн.

За 8 900 000 рублей во Владивостоке можно заказать «базовый» SR5 с чисто бензиновой «турбочетверкой» i-Force объёмом 2,4 литра (278 л. с. и 512 Нм). С ним в паре работает тот же восьмиступенчатый автомат, плюс постоянный полный привод, раздаточная коробка и принудительная блокировка дифференциала.

В Самаре ещё один бензиновый вариант – версия TRD Off-Road Premium за 9 290 000 рублей – выделяется более дорогими материалами интерьера и «заряженным» оснащением от Toyota TRD прямо с завода. Сюда входят: электронная блокировка заднего диффа, системы Crawl Control и Multi-Terrain Select, защита днища, доработанная подвеска и внедорожная резина – допиливать ничего не надо.

Toyota 4Runner с аналогичной комплектацией, но уже гибридный, во Владивостоке отдают за 10 600 000 рублей. А ещё на миллион дороже там же доступна версия TrailHunter. В отличие от TRD, это, по сути, готовый экспедиционный автомобиль для дальних путешествий, автономных поездок по горам, лесам и пустыням.

За поставку TrailHunter в Москве придётся выложить как минимум 12 190 000 рублей. Если же нужен автомобиль в наличии, один из редких экземпляров нашли в Кирове – речь о топовой бензиновой версии Limited за 11 000 000 рублей с учётом коммерческого утильсбора. Её оснащение включает: люк, регулировки сидений с памятью, цифровую приборку на 12,3 дюйма, 14-дюймовый экран мультимедиа с 14 динамиками JBL, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, адаптивную подвеску X-REAS и комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0.