Недорогой китайский кроссовер обошел Audi и Porsche на гоночном треке

Xiaomi YU7 GT обошел Audi RS e-tron GT и Porsche Taycan Turbo S на Нюрбургринге

Электрокроссовер Xiaomi YU7 GT, прототип которого заметили на тестах еще в прошлом году, сумел удивить даже скептиков. На легендарной трассе «Нюрбургринг» он показал результат, который заставил нервничать Audi и Porsche – 7 минут 39 секунд. И это для машины, которая весит куда больше двух тонн и является, по сути, паркетником.

Да, пусть это и не серийная версия – на трек выкатили прототип. Но инженеры из Поднебесной явно знали, что делают: сняли часть шумоизоляции, установили полуслики и выкинули лишнее, чтобы облегчить кузов. Однако привод и 800-вольтовая архитектура остались от товарной модели. Кстати, именно с таким заездом заодно проверили систему охлаждения на пределе – и она не подвела.

Xiaomi YU7 GT

Для сравнения: YU7 GT уделал тот самый Porsche Taycan Turbo S (7:42,5) и Audi RS e-tron GT (7:48,4). Причем чуть отстал от Tesla Model S Plaid (7:35,6) – всего несколько секунд. Но самое смешное, что долгое время китайских машин в топе Нюрбургринга просто не было, а тут внезапно появляется тяжелый кроссовер и всех удивляет.

Кстати, про планы Xiaomi. Компания не просто так гоняла прототип – это явно подготовка к премьере «заряженной» версии модели YU7. В серию такой спорт-кроссовер должен пойти в этом году. И если не возникнет проблем с производством или донастройкой шасси, то именно он может стать одним из самых быстрых SUV на европейском рынке. Причем ценник у Xiaomi наверняка будет заметно скромнее, чем у немцев.

Есть и другая интрига: как поведут себя конкуренты. Audi, Porsche, Tesla – все эти бренды борются за секунды постоянно. Новый рекорд китайского электромобиля определенно заставит их пересмотреть подходы к настройке подвесок и аэродинамики. Ведь когда малоизвестный бренд вдруг оказывается в таблице рядом с вами, это уже не случайность, а тенденция.