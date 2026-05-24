В России начали продавать новый необычный кроссовер Kia с очень приятной ценой

Кроссоверы Kia Sportage Ace предлагаются в России с ценами от 2,5 млн рублей

Для поклонников Kia Sportage, которым хочется чего-то более редкого, чем привычные модели, теперь есть альтернатива – Sportage Ace. Этот эксклюзив для китайского рынка начал появляться в России по схеме параллельного импорта. На одном из классифайдов цены на него стартуют от 2 500 000 рублей.

На этом фоне конкуренты выглядят иначе. Взять, к примеру, Geely Coolray (после рестайлинга он скоро возвращается к нам) – его стоимость начинается от 2 889 990 рублей. Geely Cityray обойдётся минимум в 2 849 990 рублей. А обновлённый Haval F7, который начали продавать в середине мая, стоит ещё дороже – от 2 999 000 рублей.

Частный продавец из Самары выставил на торги новый Kia Sportage Ace именно за 2 500 000 рублей. В машине стоит 2,0-литровый атмосферный мотор на 161 силу. Двигатель с цепным приводом ГРМ, его уже успели оценить на других моделях Hyundai-Kia – в частности, на популярных у нас кроссоверах Hyundai ix35 и Tucson. В паре с мотором работает классический шестиступенчатый автомат. Привод, кстати, только передний – независимо от комплектации.

Оснащение у автомобиля очень приличное. Внутри – кожаная отделка салона и мультируль с кожаной оплёткой, камера кругового обзора, задние парктроники. Есть электропривод складывания зеркал, система доступа без ключа и кнопка запуска двигателя. Панорамная крыша со сдвижным люком, электрорегулировка водительского кресла, двухзонный климат-контроль. Из современного – мультимедиа с сенсорным экраном, электронный стояночный тормоз с AutoHold, круиз-контроль и система, которая удерживает авто в полосе.

Во Владивостоке такой же кроссовер можно заказать за 3 091 000 рублей. В Оренбурге продавцы просят от 3 150 000 до 3 300 000 рублей за машины из наличия. В Хабаровске и Краснодаре ценник установлен на отметке 3 199 000 рублей.

Если смотреть предложения ближе к столице, то в Подмосковье Sportage Ace обойдётся в 3 390 000 рублей. А крупный дилерский холдинг выставил такие кроссоверы в своих салонах Москвы и Санкт-Петербурга по 3 640 000 рублей за штуку. Во всех случаях под капотом всё тот же 2,0-литровый атмосферник и классический автомат.

Напомним, что ранее на российском рынке появилась ещё одна китайская новинка от Kia – самый компактный и доступный кроссовер KX1. Его предлагают в основном на заказ, и стартовая цена на классифайдах составляет 1 115 000 рублей.