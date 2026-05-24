В продаже обнаружен уникальный и роскошный Мерседес: сколько за него просят?

В РФ выставили на продажу Mercedes-Maybach SL 2024 года за 35 миллионов рублей

На российском рынке появилось объявление о продаже редкого Mercedes- Maybach SL 2024 года выпуска. За двухдверный кабриолет, построенный на базе спортивной модели, просят 35 миллионов рублей – сумма, сопоставимая с ценой небольшой квартиры в центре Москвы или топового внедорожника.

Пробег у машины, по данным продавца, символический – всего около 400 километров. То есть по сути это новый автомобиль, который только что выкатили из салона, но уже решили перепродать с наценкой. Откуда именно привезли этот экземпляр в Россию – не уточняется, но в условиях санкционных ограничений такие поставки обычно идут через параллельный импорт.

Под капотом у этого SL стоит 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 585 лошадиных сил, работающий в паре с девятиступенчатым автоматом и полным приводом. Такая начинка превращает премиальный круизер в весьма резвый автомобиль: с места до сотни он разгоняется всего за 3,9 секунды, что для тяжелого люксового кабриолета – впечатляющий результат.

Кстати, именно этот мотор – один из ключевых аргументов в пользу покупки, ведь немцы перевели на электричество уже многие модели, а V8 с каждым годом встречается всё реже. Причём здесь он ещё и дефорсирован по сравнению с версией SL 63 (у той отдача 612 сил), зато настройки подвески, выхлопа и мультимедиа сильно смещены в сторону комфорта, а не гоночного задора.

Интерьер – отдельная история: кожа Nappa, алюминиевые вставки, особая прострочка с узором в виде бриллиантов, проекция на лобовое стекло, аудиосистема Burmester и, разумеется, полный набор электронных ассистентов. Складывающаяся жёсткая крыша позволяет в любой момент превратить купе в открытый родстер – и это, между прочим, единственная модель Maybach с таким типом кузова на данный момент.

Что в итоге? Для коллекционеров или тех, кто не привык ждать официальных поставок, это шанс получить одну из самых статусных машин сезона прямо сейчас. Правда, за удовольствие придётся выложить сумму, вдвое превышающую рекомендованную розничную цену на этот автомобиль в Европе даже с учётом всех опций.