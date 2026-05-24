В России подешевел самый доступный кроссовер известной марки: актуальные цены

Кроссовер Soueast S06 предлагается в РФ с прямой выгодой 100 тыс. рублей

Самый младший и доступный по цене кроссовер бренда Soueast (дочерняя компания Chery) в России неожиданно стал дешевле. Теперь на модель можно получить прямую скидку в 100 тысяч рублей.

Это позволило Soueast S06 преодолеть «психологический» рубеж – минимальная стоимость упала ниже 3 миллионов рублей. Так, за версию «Престиж» с передним приводом сейчас просят от 2 999 000 рублей.

Конфигурация с тем же названием, но с полным приводом и более мощным мотором обойдётся уже в 3 379 000 рублей с учётом той же выгоды. Цены на разные версии выглядят так: «Престиж 2WD» – 2 999 000, «Престиж AWD» – 3 379 000 рублей.

Напомним, что на российском рынке S06 появился ещё в начале апреля этого года. По своим размерам модель – типичный среднеразмерный SUV: 4616 мм в длину и 1910 мм в ширину. Высота зависит от привода: у переднеприводной версии она составляет 1685 мм, у полноприводной – ровно 1690 мм.

Что касается двигателей, их два – на выбор. Базовая версия «Престиж 2WD» укомплектована 1,5-литровым турбомотором на 147 лошадиных сил и 210 Нм момента. У него чугунный блок и распределённый впрыск, а работает он в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой.

Полноприводная модификация получила другую турбочетвёрку – объёмом 1,6 литра, мощностью 186 л. с. и крутящим моментом 275 Нм. Трансмиссия здесь уже восьмиступенчатый гидромеханический автомат.