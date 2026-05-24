Самый надежный корейский кроссовер начали продавать в России: актуальные цены

Hyundai Santa Fe пятого поколения продаются в России с ценами от 3,6 млн рублей

В Россию начали ввозить Hyundai Santa Fe нового, пятого поколения. Этот крупный кроссовер с узнаваемым «квадратным» дизайном и тремя рядами сидений официально у нас не продается, однако на классифайдах уже полно объявлений о продаже – машины есть как в наличии, так и под заказ. Самый дешевый вариант обойдется в 3 595 000 рублей.

Hyundai Santa Fe

Интересная деталь: за эти деньги Santa Fe оказывается дешевле многих популярных китайских одноклассников. Возьмем, к примеру, Geely Monjaro – он хоть и двухрядный, но стоит минимум 4,6 миллиона рублей. Семиместный GAC GS8 даже в прошлогодних версиях тянет на 4,8 миллиона, а Jetour X90 Plus с тремя рядами – от 3,97 миллиона. То есть Santa Fe по цене оказывается в более выгодной позиции.

Поставщик из Оренбурга предлагает привезти машину за 3,6 миллиона рублей в комплектации Modern. Если верить объявлению, внутри будет черный кожаный салон на семь мест, многозонный климат-контроль, сразу две беспроводные «зарядки» для телефонов и объединенные под одним стеклом цифровая приборка с мультимедиа. Детали сделки, правда, не раскрываются.

Судя по мотору, это версия, собранная в Китае. Под капотом у нее двухлитровая бензиновая «турбочетверка» GDI на 247 лошадиных сил. Работает она в паре со старым добрым шестиступенчатым автоматом и полным приводом.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Во Владивостоке такой же Santa Fe с этим двигателем просят уже 4 050 000 рублей. А вот в Новосибирске можно заказать корейскую сборку с гибридной установкой. Там стоит 1,6-литровый турбомотор на 180 сил, к которому пристыкован электродвигатель примерно на 65 «лошадей», встроенный прямо в шестиступенчатый автомат. Итоговая мощность системы – 235 л. с. Цена такого гибрида – 4,4 миллиона рублей.

Остальные варианты выходят заметно дороже. К примеру, в столице за 4,9 миллиона рублей продают кроссовер с 2,5-литровым двигателем, который выдает уже 281 силу и работает с восьмиступенчатым автоматом. Версию на 247 сил в Уфе готовы привезти за 5,06 миллиона, в Красноярске – за 5,28 миллиона, а в Омске, Кемерово и Самаре – за 5,3-5,4 миллиона рублей. В целом заказать машину можно в Москве, Питере, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и многих других городах.

Если хочется забрать сразу – из наличия такие Santa Fe тоже есть. Например, в Набережных Челнах за пять миллионов, в Краснодаре за 5,2 миллиона, в Омске, Уфе и Екатеринбурге за 5,3 миллиона, в Самаре за 5,4 миллиона. Всего на сайтах больше двухсот объявлений из разных регионов.

Кстати эксперты портала TopSpeed как раз назвали Hyundai Santa Fe пятого поколения самым надежным корейским автомобилем на рынке. Его оценили в 9 баллов из 10 по надежности, в 8 баллов – за безопасность, и в 8,5 – за соотношение цены и качества.