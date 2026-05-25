1,5 млн судокилометров прошли электросуда по Москве-реке

Ликсутов: суда на электротяге совершили свыше 160 тысяч рейсов с момента запуска

Максим Ликсутов сообщил, что с момента запуска проекта суда на электротяге совершили свыше 160 тыс. рейсов.

Речное движение в столице – это:

Более 3,5 млн поездок с начала запуска.

Альтернативный вид транспорта вблизи социально значимой инфраструктуры.

Улучшенная транспортная доступность для более 1,8 млн жителей города.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городскую сеть регулярного речного электротранспорта. С момента запуска проекта электросуда прошли по Москве-реке более 1,5 млн судокилометров и совершили свыше 160 тыс. рейсов. В этом году планируем продлить 3-й маршрут «Новоспасский – ЗИЛ» до причала «Красные Холмы» на Космодамианской набережной более чем на 1,5 км, открыть 4-й маршрут «Лужники – Киевский» и выпустить в акваторию 8 новых электросудов.

Сегодня в столице работают 3 регулярных речных маршрута «Киевский – Парк Фили», «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ» общей протяженностью порядка 30 км. Благодаря их запуску более 1,8 млн человек, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта.