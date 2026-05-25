Этот популярный кроссовер пополнит список разрешенных в такси

Omoda C5 калужской сборки вошла в перечень автомобилей для такси

Согласно распоряжению правительства, опубликованному на портале правовой информации, кроссовер OMODA C5 теперь официально соответствует критериям закона о локализации такси. Его выпуск налажен на калужском заводе – в рамках Специнвестконтракта.

В Минпромторге пообещали, что обновленный перечень машин, подходящих для работы в такси, с учетом новинки появится на сайте ведомства в ближайшее время. Чиновники напомнили: список не статичен – он будет регулярно пополняться по мере выхода новых локализованных моделей. Причем для включения в реестр автомобиль обязан соответствовать хотя бы одному из пунктов закона о локализации.

Сам закон, кстати, вступил в силу 1 марта 2026 года. Изначально в перечне значились 6 марок, всего 22 модели. Позднее список расширили за счет Haval F7, F7x и Jolion, а также TENET T7.

Добавим, что полноприводная версия Omoda C5 нового поколения уже добралась до российских дилеров и неплохо продается. Под капотом у кроссовера – 1,5-литровый турбомотор, выдающий 147 лошадиных сил. В паре с ним в варианте 4WD работает 7-ступенчатый робот.

