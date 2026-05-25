Редкий Mercedes продают за 200 млн рублей: за что такие деньги?

В Москве продают 585-сильный спидстер Mercedes PureSpeed за 200 млн рублей

Один из московских дилеров выставил на продажу уникальный суперкар Mercedes-AMG PureSpeed из ограниченной серии Mythos Series.

Собрано всего 250 экземпляров этой модели (данный является десятым, согласно наклейке на крыле), и за нее продавец запрашивает 200 млн рублей. Mercedes-AMG PureSpeed нельзя назвать обычным спорткаром – у него просто нет крыши и лобового стекла. По сути, инженеры взяли за основу серийный кабриолет SL R232 и превратили его в уникальную машину, ездить на которой придётся в специальных аэродинамических шлемах.

Под капотом новинки стоит агрессивный 4-литровый битурбомотор V8. Его отдача составляет 585 лошадиных сил, а работает он в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой AMG Speedshift MCT 9G. Разгон до сотни – за 3,6 секунды, а максималка, между прочим, достигает 315 км/ч.

Оснащение у PureSpeed серьёзное: адаптивная подвеска с активными стабилизаторами, карбон-керамические тормоза и множество деталей из карбона. В салоне – награда для глаз в виде хронометра IWC Schaffhausen, а за музыку отвечают 15 динамиков Burmester.

Mercedes-AMG PureSpeed