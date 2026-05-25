Первый в сезоне велозаезд в Москве установил национальный рекорд
Первый велозаезд этого сезона по-настоящему вошел в историю: впервые на подобном мероприятии присутствовали представители Книги рекордов России, которые официально зафиксировали, что Весенний велофестиваль стал самым массовым велособытием в стране.
В нем приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей. Этот заезд запомнился и другими яркими моментами. Вдоль маршрута по Садовому кольцу работали «станции музыки», где артисты проекта «Музыка в метро» исполняли известные песни, а тысячи велосипедистов дружно подпевали.
На проспекте Академика Сахарова провели конкурсы и розыгрыши, а также организовали веломастерские, веломойку, фотозоны и арт-объекты. На основной сцене выступили приглашенные артисты, главным исполнителем стала группа Cream Soda.
Кроме того, на стенде ВК Знакомств гости заполняли анкеты, чтобы найти новых друзей или компанию для заезда.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Московские велофестивали, которые мы организовываем по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, с каждым годом объединяют все больше людей. Мы стремимся по
Подтверждение этому – наш велозаезд, который собрал рекордные 77 тыс. человек. Среди них огромное количество представителей других городов — участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира, Тулы. Мы очень рады приветствовать их в Москве. Впереди жителей и гостей города ждут еще 5 масштабных праздников, ближайший из которых состоится уже 30 мая. Приглашаем принять участие всей семьей!»
