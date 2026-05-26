Летом на зимней резине: машина «поплывет» на асфальте

Эксперт Ожогин объяснил, почему езда в жару на зимней резине опасна

Многие водители экономят на сезонной смене шин, считая, что летняя езда на зимней резине грозит лишь небольшим штрафом.

Однако, как напомнил автоэксперт Константин Ожогин, главная проблема кроется не в законе, а в физике.

В жару мягкая зимняя резина перегревается и буквально «плывет» на асфальте. Автомобиль становится валким: хуже слушается руля, а тормозной путь заметно растет. Особенно это опасно при резких маневрах в потоке или экстренном торможении. К тому же на мокрой дороге ситуация не лучше: из-за особенностей протектора возрастает риск аквапланирования.

Попытка сэкономить оборачивается и прямыми убытками. Мягкая шина летом изнашивается в разы быстрее и может прийти в негодность за один сезон, плюс вырастет расход топлива и шум в салоне. Так что сезонная замена – это не формальность, а вопрос вашей безопасности и сохранности машины.