Добротный кроссовер Toyota с полным приводом дешевле Весты начали продавать в РФ

Полноприводные Toyota Yaris Cross 2026 продаются в РФ с ценой от 1,4 млн рублей

Ассортимент доступных японских автомобилей, ввозимых в страну по параллельному импорту, пополнился кроссовером Toyota Yaris Cross. Такие машины уже предлагают во Владивостоке и Подмосковье – ценник стартует с отметки 1 400 000 рублей.

Есть один важный момент: все Toyota Yaris Cross, представленные сейчас на российском рынке, имеют правое расположение руля. Зато у многих из них полный привод. Кстати, за упомянутые 1,4 миллиона во Владивостоке кроссовер готовы привезти под заказ.

Для сравнения: отечественный седан LADA Iskra в средней комплектации с вариатором обойдётся в 1 497 000 рублей. А цены на LADA Vesta 2026 года в аналогичном кузове стартуют от 1 581 000 рублей. Получается, «японец» доступнее.

За 1 400 000 рублей в столице Приморья обещают привезти полноприводный Yaris Cross в версии Z. В списке оснащения – комбинированный салон, 18-дюймовые литые колёса, светодиодная оптика по кругу, подогрев передних кресел, руля, зеркал и заднего стекла, бесключевой доступ с кнопкой пуска мотора, электростеклоподъёмники, шесть подушек безопасности, кондиционер и парктроники.

Другие компании из Владивостока оценивают новый полноприводный Yaris Cross в 1 697 000-1 750 000 рублей. За переднеприводную версию с двухцветной окраской (белый кузов, чёрная крыша и зеркала) просят 1 645 000 рублей.

Часть машин предлагают сразу, из наличия. Переднеприводный кроссовер золотистого цвета во Владивостоке стоит 2 198 000 рублей. В этой комплектации – тканевый салон, медиасистема с тачскрином, однозонный климат-контроль и мультируль с кожаным ободом.

Другой экземпляр продают в Мытищах. У него комбинированная отделка и полный привод, но цена заметно выше – 2 990 000 рублей.

Все предлагаемые кроссоверы оснащены 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 120 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором Direct Shift. В Россию чаще всего везут версии с полным приводом, хотя встречаются и моноприводные модификации.

Toyota Yaris Cross построена на платформе TNGA-B – это самая компактная версия глобальной архитектуры TNGA, на которой также базируется хэтчбек Yaris. Габариты модели: длина – 4180 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1565 мм. Колесная база – 2560 мм, что всего на 50 мм длиннее, чем у «донора».

Напомним, ранее по параллельному импорту в страну начали ввозить и рамный внедорожник Toyota 4Runner нового, шестого поколения. «Автоновости дня» насчитали на классифайдах около десятка объявлений о продаже таких машин.