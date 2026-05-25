В продажу поступил новый Forester с полным приводом и ценой от 1,7 млн рублей

Subaru Forester Touring EX получил систему автономного вождения EyeSight X

У кроссовера Subaru Forester появилась новая комплектация Touring EX. Её главная фишка – продвинутая система помощи водителю. В Японии уже стартовали продажи этой версии.

Под капотом у машины всё тот же 1,8-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором, а полный привод, как и положено, входит в базовое оснащение.

Внешне Touring EX легко узнать по чёрным пластиковым накладкам на бамперах. Вдобавок производитель установил 18-дюймовые литые диски и рейлинги на крышу.

Внутри – тканевая отделка, кожаный руль, подогрев всех кресел и даже встроенный модуль для бесконтактной оплаты на платных трассах. Сиденья, кстати, оснащены памятью настроек.

Однако самое интересное – это системные отличия от обычной версии Touring. В Touring EX инженеры внедрили комплекс EyeSight X. Благодаря ему автомобиль способен двигаться в полуавтономном режиме: водителю разрешается не держаться за руль, но только на скорости до 50 км/ч. При этом система берёт на себя рулежку, разгон и торможение в определённых условиях.