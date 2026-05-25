Названы самые дешевые отечественные кроссоверы: список из пяти моделей

Новый Tenet T4L вошел в топ-5 самых дешевых отечественных кроссоверов в России

Пока китайские бренды активно теснят всех на рынке, отечественные производители тоже не дремлют. Экпсерты пробежались по свежим прайс-листам и выяснили, какие российские кроссоверы сейчас можно купить дешевле 2,5 млн рублей. Собрали пятерку самых доступных.

Самым бюджетным вариантом стабильно остаётся Москвич 3 – тот самый, что недавно пережил очередное обновление. По сути, это перелицованный китайский JAC JS4, но цены кусаются меньше: стартуют от 1 952 000 рублей. Речь про машину 2025 года выпуска в базе «Стандарт Плюс Телематика».

Под капотом у такого Москвича – 1,5-литровый турбомотор на 136 лошадей, работает он в паре с 6-ступенчатой механикой и передним приводом. Из приятных мелочей в стандарте: электропривод и обогрев боковых зеркал, 17-дюймовые литые диски, кожаный мультируль, люк с электроприводом, подогрев передних кресел и климат-контроль. Мультимедийка, кстати, тоже не подкачала – 10,25-дюймовый сенсорный экран, шесть динамиков, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

На втором месте расположился Tenet T4 – компактный кроссовер, который, по сути, вытеснил с рынка своего китайского двойника Chery Tiggo 4. За переднеприводную версию «Лайн» 2025 года просят от 2 089 000 рублей.

Самая дешёвая версия Tenet T4 получила 1,5-литровый атмосферник на 113 сил, 5-ступенчатую механику и передний привод. Из оснащения в базе – полностью светодиодная оптика, 16-дюймовые литые диски, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, кондиционер и мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем. Обогревов тут тоже полный набор.

Чуть дороже – новинка от Tenet, которая появилась в продаже с 22 мая. Речь о семейном кроссовере T4L, который крупнее и просторнее своего младшего собрата. Цена с учётом «приветственной выгоды» в 100 000 рублей стартует от 2 159 000 рублей.

Движок у Tenet T4L безальтернативный – 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадей, работающий в паре с роботизированной коробкой с двумя «мокрыми сцеплениями». В базе: камера заднего вида, кондиционер, четыре подушки безопасности, «зимний пакет» с обогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок. Плюс предусмотрен дистанционный пуск двигателя.

Четвёртое место занял пятиместный XCite X-Cross 7 – его ещё реально найти у дилеров LADA. Цены стартуют от 2 449 000 рублей, но это с учётом скидки в 100 000 рублей, которая действует до 31 мая. Построен этот кроссовер на базе Chery Tiggo 7 Pro, под капотом – 1,5-литровый 147-сильный турбомотор и вариатор.

В самой доступной версии XCite X-Cross 7 получил фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодную оптику, систему курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные диски и мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Замыкает пятёрку Solaris HC – по сути, это тот же Hyundai Creta, который теперь собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. После майского подорожания базовая переднеприводная версия «Прайм» стоит ровно 2 500 000 рублей.

В движение такой Solaris HC приводит 1,6-литровый атмосферник на 123 силы, работающий в паре с шестиступенчатой механикой. Из опций в базе: стальные 16-дюймовые диски, мультируль, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийки с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, пара фронтальных подушек, ABS и помощник старта на подъёме.