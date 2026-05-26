Машину с огнеметами как у Джеймса Бонда выставили на продажу

Aston Martin DB9 с огнеметами и дымовыми шашками продают в США за 3,4 млн рублей

На известном аукционе Bring a Trailer появился лот, который заставит сердце фаната шпионских боевиков биться чаще. Речь про Aston Martin DB9, выпущенный в 2006 году, – машину серьезно переделали, превратив в копию культового автомобиля Джеймса Бонда.

Судьба у британского спорткара была непростая. После того как автомобиль побывал в аварии, его не просто отремонтировали, а полностью переделали. Штатный 5,9-литровый V12 отправили на покой, а под капотом прописался 6,2-литровый двигатель V8 от Corvette.

Инженеры вмонтировали в решетку радиатора бутафорские пулеметы. Они, конечно, не стреляют пулями, зато умеют выпускать языки пламени – для этого используются пропановые баллоны. Для полноты картины сзади установлены дымовые шашки, чтобы эффектно скрываться от воображаемой погони.

Внутри салона изменений не меньше. На передней панели разместили целый командный пульт с кнопками, тумблерами и рычажками. С его помощью пилот зажигает огнеметы, запускает дымовую завесу и активирует прочие «спецэффекты» из арсенала суперагента.

Приборная панель уступила место жидкокристаллическому дисплею. Экран встречает водителя анимацией с перекрестием прицела и другими отсылками к знаменитой франшизе про британского шпиона. А весь салон обшит черной алькантарой – материал популярен в суперкарах и гоночных болидах.

На момент написания этого текста максимальная ставка за необычный Aston Martin составила 38,2 тысячи долларов – это примерно 3,4 миллиона рублей по нынешнему курсу.