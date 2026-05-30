Минивэн за $8400: ручные стеклоподъемники, МКП и без «электрических понтов»

Бюджетный Suzuki Every PA по-прежнему имеет механические стеклоподъемники

Suzuki обновил свой крошечный минивэн Every, но главная новость не в дизайне, а в цене. Базовая версия PA с задним приводом и 5-ступенчатой механикой стоит всего 8400 долларов.

Для экономии здесь даже оставили механические стеклоподъемники, и это даже неплохо – меньше электроники – меньше поломок. За 9300 долларов можно получить полный привод, а турбомотор доступен от 11 200 долларов.

Флагманская кемпер-версия J Limited с полным приводом и 63-сильным турбодвигателем обойдется в 13 400 долларов. Ее выделяют глянцевые черные детали и специальные аксессуары для ночевок. Все версии получили цифровую панель приборов, а за доплату – 9-дюймовый экран с навигацией и камеры кругового обзора. Система безопасности Dual Sensor Brake Support II теперь включает адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе.

Suzuki Every PA

Под капотом у Every – 660-кубовый трехцилиндровый мотор (48 или 63 л.с.). Кузов длиной 3,4 метра вмещает 40 ящиков пива или два детских кресла с колясками. Есть и чисто электрическая версия e-Every, но она построена на другой платформе и стоит уже от 19 800 долларов.