Машина долго не заводится: чем это опасно ?

Эксперт Архипов рассказал, почему двигатель автомобиля долго не заводится

В процессе эксплуатации любой автомобиль может начать подводить в самый неподходящий момент. Один из тревожных звоночков – стартер крутит дольше обычного, а мотор не спешит оживать. На деле это не просто мелкая неприятность, а серьезный симптом, который может указывать на целый букет неисправностей. Никита Архипов, руководящий развитием сервисного направления в компании «Рольф», подробно разобрал эту проблему.

Чтобы мотор запустился, должна сработать целая цепочка условий. Для бензинового агрегата это и скорость вращения коленвала, и напряжение в бортовой сети, и сигналы от датчиков, и подача искры с топливом, и хорошая компрессия. Дизель же выдвигает дополнительные требования – ему жизненно необходимы исправные свечи накаливания и стабильное давление в топливной рампе. Исправный мотор обычно «схватывает» за 1-2 секунды. Если же процесс стабильно затягивается на 5 секунд и дольше (особенно в теплую погоду), пора искать причину.

Первым делом нужно прислушаться к звуку запуска. Если стартер еле крутит, приборная панель тускнеет, а слышны щелчки – виновниками, скорее всего, являются аккумулятор, окисленные клеммы или сам стартер. Если же стартер бодро вращает мотор, но вспышек нет, тогда копать надо глубже: топливная система, модуль зажигания, датчики или подсос воздуха. Со временем проблема нарастает: мотор все чаще заводится со второй попытки, утром – особенно тяжело, плавают обороты, растет расход и появляется запах бензина. На дизеле в мороз это часто сопровождается белым дымом.

Вот как работает простой тест от эксперта. Нужно оставить машину на ночь, утром включить зажигание на 3-5 секунд, выключить и повторить так 2-3 раза. Если после этого мотор заведется заметно шустрее – проблема почти наверняка в удержании давления в топливной системе. Кстати, ошибочно считать, что сложности с пуском возникают только на морозе. Если мотор плохо заводится на горячую, чаще всего надо проверять датчик положения коленвала.

При этом один эпизод долгого пуска в сильный мороз – еще не паника. Но регулярное повторение симптома – уже ранний признак поломки. Чем это грозит? На бензиновом двигателе можно просто «залить» свечи. Плюс не сгоревшее топливо при пропусках воспламенения улетает в выпускной тракт, что способно убить катализатор. Тянуть с визитом в сервис не стоит, если проблема возникла внезапно или сопровождается запахом топлива, троением, дымом (черным или белым) или машина глохнет сразу после старта.

Еще один важный нюанс – не стоит мучить стартер бесконечными попытками. Обычно его ресурс рассчитан на 10-15 секунд непрерывной работы, после чего надо делать паузу.

Что касается стоимости решения проблемы, то тут разброс колоссальный. Простая компьютерная диагностика обойдется примерно в 900-1650 рублей. Но для точного поиска могут понадобиться замеры давления топлива или компрессии, проверка форсунок или использование дымогенератора. Если дело в аккумуляторе, ремонт будет относительно недорогим: обычная батарея на 60 А·ч стоит от 8 до 12 тысяч рублей, а AGM под Start-Stop – от 17 850 до 26 000 рублей.

Замена свечей или стартера по работе начинается от 550 и 3000 рублей соответственно, не считая стоимости запчастей. А вот самые тяжелые сценарии – проблемы с компрессией, цепью ГРМ или топливной аппаратурой дизеля – могут вылиться в десятки, а то и сотни тысяч рублей.