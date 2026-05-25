Авто премиум-класса из России: новый бренд запустит крупную дилерскую сеть

Дилерская сеть ESTEO будет насчитывать более 80 центров по всей России

Отечественный премиальный бренд ESTEO, появившийся благодаря сотрудничеству холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально объявил о запуске собственной дилерской сети. По сути, производитель не просто выводит на рынок новые модели, а сразу закладывает фундамент для качественного сервиса.

В отличие от многих стартапов, где владельцы после покупки остаются один на один с машиной, здесь подход иной. Инфраструктура разворачивается с первого дня, а не через год-другой. Клиентам обещают доступ к обслуживанию, которое принято считать высоким стандартом.

Esteo MX

Масштабы впечатляют: сеть объединит свыше 80 современных центров. Они раскинутся по всем федеральным округам – от Калининграда до самого Владивостока. Причём для бесперебойной работы запущен собственный центральный склад запчастей, так что ждать редкие детали по полгода, похоже, не придётся.

Подготовка персонала – отдельная история. Специалисты проходят многоступенчатое обучение. Особый упор сделан на работу с высокотехнологичными автомобилями, включая те, что работают на новых источниках энергии (NEV). В общем-то, это логично: сложная техника требует экспертного подхода, а не «автосервиса на коленке».