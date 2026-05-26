Требования к беспилотным автомобилям разрабатывают в России

Минпромторг, МВД и институт НАМИ составят требования к беспилотным автомобилям

Минпромторг, МВД и институт НАМИ в течение 2026 года должны будут выработать требования безопасности к беспилотным автомобилям и отчитаться об этом в правительстве. Это предполагает принятый кабмином план, ТАСС ознакомился с деталями документа.

Среди запланированных мероприятий – «разработка требований безопасности к высокоавтоматизированным транспортным средствам». В их числе – необходимый набор данных об их состоянии «в момент сбоя или аварии».

Также предполагается обязательно оснащать такие автомобили «бортовым устройством записи информации». Доклад от Минпромторга, МВД и профильного института НАМИ правительство ожидает уже в 2026 году.

Источник:  ТАСС
