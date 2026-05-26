Эти подержанные кроссоверы лучше обходить стороной
Эксперт выделил не конкретные модели «плохих» кроссоверов, а описал пять категорий автомобилей, к покупке которых на вторичке стоит подходить с особой осторожностью.
В первую группу риска попали редкие китайские кроссоверы от брендов, которые так и не смогли создать в России устойчивую сеть сервисного обслуживания. С ними, по мнению специалиста, возникает больше всего проблем с запчастями и ремонтом.
Вторую категорию составляют возрастные американские кроссоверы марок, давно покинувших легковой сегмент рынка. Третья группа – это автомобили брендов, которые лишились полноценного официального присутствия в стране.
Четвертая категория – сложные премиальные SUV возрастом от 7-8 лет. Казалось бы, привлекательная цена при покупке, но на деле она оборачивается крайне дорогой эксплуатацией. И наконец, пятая группа – это любой кроссовер с неясной историей, частой сменой владельцев, сомнительным пробегом и явными следами серьезного кузовного ремонта.
Что касается конкретных примеров, эксперт советует особенно внимательно присматриваться к редким китайским моделям прошлых лет. Проблемными могут оказаться возрастные Ford Kuga и Ford EcoSport, а также отдельные Honda с непрозрачной историей.
В зоне риска и старшие британские премиальные кроссоверы – стоимость владения ими часто неприятно шокирует уже после покупки.
Ключевая мысль простая: проблема почти никогда не кроется в одном шильдике. На деле всё решает сочетание факторов: доступность запчастей, качество предыдущего обслуживания, сложность электроники, ликвидность и прозрачность будущей эксплуатации.
Покупатель часто зациклен на цене покупки, но напрочь забывает посчитать цену владения. И это, по словам специалиста, главная ошибка.
