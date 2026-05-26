В России упростили процедуру проверки водителей на опьянение

Президент РФ подписал закон об изменении порядка оформления пьяных водителей

В России официально вступил в силу закон, упрощающий для гаишников процедуру оформления проверки водителей на состояние опьянения. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. До этого инициативу одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

Раньше всё было куда сложнее. Если инспектор останавливал водителя с подозрением на алкоголь или наркотики, ему приходилось составлять до пяти разных бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медосмотр, протоколы о нарушении и задержания машины.

Теперь же оформлять все эти документы по отдельности необязательно. Сотрудник ГИБДД может, к примеру, просто сделать отметку об отстранении водителя прямо в протоколе об административном правонарушении. Похожий порядок ввели и для задержания транспортного средства – одну запись разрешили совмещать с другими документами.

Зачем это нужно? В первую очередь – экономия времени. По подсчётам, новый порядок позволит сэкономить более 33,6 тыс. рабочих часов в год. Да и на бланках меньше денег уйдёт – покупать их теперь будут в разы реже.