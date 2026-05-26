Открытая студия «За рулем» начала работу на СТО EXPO

На «Открытой студии» «За рулем» мы встретимся с ведущими специалистами отрасли

С 26 по 29 мая на крупнейшей выставке СТО EXPO действует уникальная площадка – «Открытая студия» издательства «За рулем».

Ведущие журналисты издания и эксперты не просто присутствуют на мероприятии, а организуют непрерывный диалог с лидерами автомобильной индустрии. На протяжении всех четырех дней экспозиции в студии пройдет серия прямых интервью с участием топ-менеджеров ведущих автокомпаний, дистрибьюторов запчастей и представителей регулирующих органов.

В центре внимания окажутся самые горячие темы российского авторынка. В частности, эксперты обсудят перспективы рынка новых и подержанных автомобилей в 2026 и 2027 годах, дав прогноз, стоит ли покупать машину сейчас или лучше отложить сделку.

Кроме того, речь пойдет о ценообразовании на запчасти и техобслуживание – участники дискуссии выяснят, сколько реально придется платить автовладельцам в ближайшие два года.

Отдельный блок будет посвящен борьбе с контрафактом: журналисты «За рулем» узнают у специалистов, как в России противостоят потокам поддельных моторных масел, антифризов и критически важных компонентов, а также какие новые методы выявления фальсификата появились на рынке.

Не останется без внимания и ход импортозамещения: эксперты разберут, что уже удалось сделать на практике, а где по-прежнему сохраняется сильная зависимость от иностранных поставок.

Также в рамках «Открытой студии» детально проанализируют типичные проблемы обслуживания китайских автомобилей, включая нюансы гарантийного ремонта и доступность специфических деталей.

И наконец, одним из важнейших сюжетов станет ситуация с перезапуском автосборочных предприятий в России: какие модели и бренды возвращаются на конвейеры и с какими трудностями сталкиваются заводы в процессе восстановления производства.

Редакция подчеркивает: «Открытая студия» – это не просто репортаж с места событий, а честный разговор без протокольных фраз.

Журналисты намерены задавать вопросы, которые действительно волнуют каждого автомобилиста.

Чтобы не пропустить самые яркие интервью, острые моменты дискуссий и экспресс-комментарии, следите за публикациями на сайте «За рулем» и в официальных соцсетях издательства – там все подробности будут появляться в оперативном режиме.

