В Москве открылась выставка СТО EXPO 2026

Издательский дом «За рулем» стал партнером выставки СТО Expo 2026

Сегодня в Москве начала работу международная выставка СТО Expo 2026, партнером которой выступил Издательский дом «За рулем».

В течение 4 дней, с 26 по 29 мая, производители автокомпонентов, смазочных материалов, гаражного и диагностического оборудования представят свои новинки, а профессионалы послепродажного обслуживания автомобилей смогут выбрать поставщиков, обновить ассортимент и найти технологии для развития сервиса.

В рамках выставки пройдут мастер-классы и стратегические сессии, посвященные последним трендам в отрасли ремонта и обслуживания автомобилей, будут обсуждаться возможности повышения конкурентоспособности СТО, представлены успешные кейсы, статистика и аналитика, а также новые инструменты, включая интеграцию ИИ в работу автосервиса.

Издательство «За рулем» будет присутствовать на выставке в формате «Открытой студии»: на протяжении всех дней экспозиции (с 26 по 29 мая) наши ведущие журналисты проведут серию интервью с топ-менеджерами автомобильной отрасли.

Кроме того, сегодня на СТО EXPO пройдет церемония награждения победителей премии Гран-при «За рулем». 28 мая будут объявлены новые номинации премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем». А в последний день работы СТО EXPO мы подарим автомобиль нашему подписчику.

