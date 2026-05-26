ГАЗ разработал универсальную базу для машин на любой тяге: бензин, дизель, электричество, газ, водород

ГАЗ представил универсальную безрамную платформу для автомобилей нового поколения

В Москве произошло событие, которое изменит облик российских коммерческих автомобилей.

На выставке COMvex 2026 в «Крокус Экспо» Горьковский автозавод впервые показал универсальную безрамную платформу для машин нового поколения. Это настоящий прорыв в отечественном автомобилестроении: на одной базе инженеры соберут и компактный фургон, и вместительное маршрутное такси.

Секрет разработки – в умной конструкции.

Первое: платформа не имеет тяжелой рамы, что резко снижает вес автомобиля и позволяет опустить пол в грузовом отсеке ниже, чем когда-либо. Второе: инженеры продумали множество вариантов ходовой части. Базовая версия получила независимую подвеску всех колес для плавности хода.

Для тяжелых версий есть вариант с зависимой задней подвеской – она надежнее при перегрузках. А для городской маневренности предусмотрена уникальная особенность: задняя ось с подруливающими колесами. Благодаря им длинный фургон разворачивается почти как легковушка.

Кроме того, платформа может быть передне-, задне- или полноприводной. Под капот поместится любой двигатель: бензиновый, дизельный, газовый, электрический, гибридный и даже водородный.

Руль здесь электрический, что позволяет легко добавить системы помощи водителю.

Особое внимание к электрической версии. Из-за отказа от рамы тяжелые батареи удалось спрятать под пол. Их емкость выросла почти втрое – до 150 кВт·ч. А погрузочная высота стала менее 60 сантиметров, как у лучших европейских аналогов.

Андрей Кузнецов, директор по развитию Горьковского автозавода:

– На базе новой платформы будут созданы автомобили, которые позволят расширить модельный ряд предприятия и в перспективе выйти в сегмент более компактных фургонов и микроавтобусов, где ранее завод не присутствовал. Также важно отметить, что уже на этапе проектирования платформы в нее заложены технологические решения, которые обеспечат высокий экспортный потенциал автомобилей.

