ГАЗ разработал универсальную базу для машин на любой тяге: бензин, дизель, электричество, газ, водород
В Москве произошло событие, которое изменит облик российских коммерческих автомобилей.
На выставке COMvex 2026 в «Крокус Экспо» Горьковский автозавод впервые показал универсальную безрамную платформу для машин нового поколения. Это настоящий прорыв в отечественном автомобилестроении: на одной базе инженеры соберут и компактный фургон, и вместительное маршрутное такси.
Секрет разработки – в умной конструкции.
Первое: платформа не имеет тяжелой рамы, что резко снижает вес автомобиля и позволяет опустить пол в грузовом отсеке ниже, чем когда-либо. Второе: инженеры продумали множество вариантов ходовой части. Базовая версия получила независимую подвеску всех колес для плавности хода.
Для тяжелых версий есть вариант с зависимой задней подвеской – она надежнее при перегрузках. А для городской маневренности предусмотрена уникальная особенность: задняя ось с подруливающими колесами. Благодаря им длинный фургон разворачивается почти как легковушка.
Кроме того, платформа может быть передне-, задне- или полноприводной. Под капот поместится любой двигатель: бензиновый, дизельный, газовый, электрический, гибридный и даже водородный.
Руль здесь электрический, что позволяет легко добавить системы помощи водителю.
Особое внимание к электрической версии. Из-за отказа от рамы тяжелые батареи удалось спрятать под пол. Их емкость выросла почти втрое – до 150 кВт·ч. А погрузочная высота стала менее 60 сантиметров, как у лучших европейских аналогов.
Андрей Кузнецов, директор по развитию Горьковского автозавода:
– На базе новой платформы будут созданы автомобили, которые позволят расширить модельный ряд предприятия и в перспективе выйти в сегмент более компактных фургонов и микроавтобусов, где ранее завод не присутствовал. Также важно отметить, что уже на этапе проектирования платформы в нее заложены технологические решения, которые обеспечат высокий экспортный потенциал автомобилей.
Получи бесплатный билет на СТО EXPO!Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте