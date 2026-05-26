Российский рынок автозапчастей готовится к росту цен

Эксперты обсудили, как требования к маркировке повлияют на стоимость запчастей

В рамках деловой программы выставки СТО Expo 2026 эксперты обсудили, как новые требования к маркировке и изменения на рынке повлияют на стоимость запчастей и работу автосервисов. По мнению участников отрасли, запчасти в ближайшие годы дешевле точно не станут.

Одной из главных тем стала маркировка автокомпонентов. Сейчас Минпромторг готовит поэтапное введение обязательной маркировки ряда запчастей через систему «Честный знак». Эксперимент уже идет и продлится до конца августа 2026 года.

Под новые требования могут попасть фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки, диски и другие популярные категории деталей.

Участники рынка отмечают, что новые правила потребуют дополнительных затрат на учет, оформление и сопровождение продукции. Одновременно усложняется работа с параллельным импортом, что тоже влияет на сроки и стоимость поставок.

Член Комитета по работе с партнерами Союза автосервисов, генеральный директор ООО «ОЛГА» Ольга Соловьева отметила, что поставки становятся более трудоемкими и дорогими, а дополнительные расходы в итоге отражаются на стоимости запчастей.

Также на сессии обсудили рост собственных торговых марок, усиление позиций китайских производителей, проблему контрафакта и влияние маркетплейсов на рынок автосервисов.

Получи бесплатный билет на СТО EXPO! Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке