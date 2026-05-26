Эксперт Бобылев: Цена машин Volga оказалась конкурентной

Эксперт Бобылев назвал конкурентные преимущества нового бренда Volga в России

Возрожденный бренд Volga объявил стартовые цены на все три свои модели, которые появятся в продаже в июне. Так, бизнес-седан C50 обойдется в 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер K40 – в 2 749 000 рублей, K50 – в 4 199 000 рублей. Обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев считает, что стоимость машин Volga оказалась конкурентной.

Стартовые цены на машины марки Volga, скорее всего, занижены намеренно – производитель заложил в них маркетинговые выгоды, предполагает эксперт. Реальная рекомендованная розничная стоимость, по его мнению, окажется несколько выше заявленной. При этом даже так новый отечественный бренд выглядит весьма привлекательно на фоне прямых конкурентов.

Машины Volga дешевле своих же прототипов от Geely, что уже само по себе неплохой сигнал для покупателей. Конечно, одной лишь ценой сыт не будешь, и всё же начало положено грамотное – в этом аналитик уверен.

Основными соперниками на рынке для Volga станут другие модели российской сборки, вроде линейки Tenet, а также продукция Haval. Потенциально Volga K50 может пересечься с недавно анонсированным Esteo MX на базе Exeed TXL. Ещё одним серьёзным конкурентом называют Changan – его производство сейчас активно разворачивают на мощностях « Автотора».

А вот прямой конкуренции с Geely, по всей видимости, не случится. Volga заметно дешевле, так что покупатели с большой вероятностью будут всё чаще отдавать предпочтение отечественным моделям. Чтобы сохранить сильные позиции в России, Geely придётся делать ставку на модели, которых в гамме Volga нет, – например, Cityray или Okavango, а также делать упор на гибридную линейку, заключает специалист.