От 1,8 млн рублей: начались продажи нового гибридного кроссовера Haval
Компания Haval запустила «живые» продажи нового кроссовера Raptor Plus на домашнем рынке, начав отгрузку товарных машин дилерам. Гибридный автомобиль, который за пределами Поднебесной получит имя H7 Plus, предлагают в семи полноприводных модификациях с пяти- или семиместным салоном. Диапазон цен – от 169 800 до 209 800 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,8-2,2 миллиона рублей.
Что из себя представляет новинка
По сути, Raptor Plus – это удлинённая версия базового кроссовера, дебютировавшего в Китае ещё в октябре 2023 года. Машину построили на знакомой платформе L.E.M.O.N. Прибавка в длине составила 112 мм. Габариты кузова: 4912 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Колёсная база – 2850 мм. Подвеска полностью независимая: спереди – McPherson, сзади – многорычажка. Дорожный просвет варьируется от 210 до 221 мм. Бензобак рассчитан на 55 литров.
Дизайн автомобиля остался в узнаваемом семейном стиле – те же угловатые формы и прямоугольные блоки головной оптики. Правда, между фар появилась оригинальная решётка радиатора, которую визуально разделили на две части. Верхняя – это цельный серебристый элемент со светодиодной полосой и надписью «Haval». Нижняя – крупная чёрная сетка воздухозаборника. На крыше установлен сенсор LiDAR, а двери оснащены обычными ручками. Задние окна украсили непрозрачными вставками с рисунком. На распашную дверь багажника повесили полноразмерное запасное колесо.
Внутри – 14,6-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Селектор АКПП спрятан за рулевым колесом. На центральном тоннеле расположились физические кнопки, шайба выбора режимов движения и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Салон, в зависимости от версии, может быть пяти- или семиместным: во втором случае сиденья расставлены в три ряда – два спереди, три посередине и два сзади.
Техническая начинка и характеристики
Пока для Raptor Plus доступна только гибридная установка Hi4 второго поколения. Аббревиатура расшифровывается как гибрид (H), интеллект (I) и полный привод (4WD). Система умеет интеллектуально управлять энергопотреблением, имеет 9 режимов движения и объединяет три мотора: бензиновый ДВС, а также передний и задний электромоторы.
Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 243 Нм, работающий в паре с 2-ступенчатой трансмиссией DHT. Общая мощность гибрида зависит от комплектации: базовая версия выдаёт 381 л.с., средние – 435 л.с., топовые – 449 л.с. Крутящий момент варьируется от 660 до 750 Нм.
С тяговыми батареями та же история. Базовая модель оснащена аккумулятором на 23,7 кВт·ч – хватает на 140 км чистой электротяги. Средние версии получили батарею на 33,7 кВт·ч (запас хода – 192-195 км). Для топовых модификаций предусмотрен самый ёмкий аккумулятор – 44,7 кВт·ч, позволяющий проезжать на электричестве 252-255 км по циклу CLTC. В гибридном режиме кроссовер способен преодолеть более 1000 км по стандарту WLTC.
Между прочим, новинка умеет совершать «танковый разворот». Разгон до 100 км/ч занимает от 5,8 до 6,2 секунды. Когда батарея разряжена, средний расход топлива не превышает 6,35 литра на 100 км по циклу WLTC. Максимальная скорость ограничена 190 км/ч.
Перспективы появления в России
Ранее в Great Wall Motor сообщили «Китайским автомобилям», что ждать Haval H7 Plus в РФ пока не стоит. Как пояснили в компании, модель не вписывается в текущую локализованную линейку марки, поскольку может отнять часть покупателей у внедорожника H9, а также кроссоверов Dargo и H7.
