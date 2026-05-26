От 1,8 млн рублей: начались продажи нового гибридного кроссовера Haval

Компания Haval открыла «живые» продажи нового кроссовера Raptor Plus в Китае

Компания Haval запустила «живые» продажи нового кроссовера Raptor Plus на домашнем рынке, начав отгрузку товарных машин дилерам. Гибридный автомобиль, который за пределами Поднебесной получит имя H7 Plus, предлагают в семи полноприводных модификациях с пяти- или семиместным салоном. Диапазон цен – от 169 800 до 209 800 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,8-2,2 миллиона рублей.

Что из себя представляет новинка

По сути, Raptor Plus – это удлинённая версия базового кроссовера, дебютировавшего в Китае ещё в октябре 2023 года. Машину построили на знакомой платформе L.E.M.O.N. Прибавка в длине составила 112 мм. Габариты кузова: 4912 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Колёсная база – 2850 мм. Подвеска полностью независимая: спереди – McPherson, сзади – многорычажка. Дорожный просвет варьируется от 210 до 221 мм. Бензобак рассчитан на 55 литров.

Дизайн автомобиля остался в узнаваемом семейном стиле – те же угловатые формы и прямоугольные блоки головной оптики. Правда, между фар появилась оригинальная решётка радиатора, которую визуально разделили на две части. Верхняя – это цельный серебристый элемент со светодиодной полосой и надписью «Haval». Нижняя – крупная чёрная сетка воздухозаборника. На крыше установлен сенсор LiDAR, а двери оснащены обычными ручками. Задние окна украсили непрозрачными вставками с рисунком. На распашную дверь багажника повесили полноразмерное запасное колесо.

Внутри – 14,6-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Селектор АКПП спрятан за рулевым колесом. На центральном тоннеле расположились физические кнопки, шайба выбора режимов движения и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Салон, в зависимости от версии, может быть пяти- или семиместным: во втором случае сиденья расставлены в три ряда – два спереди, три посередине и два сзади.

Техническая начинка и характеристики

Пока для Raptor Plus доступна только гибридная установка Hi4 второго поколения. Аббревиатура расшифровывается как гибрид (H), интеллект (I) и полный привод (4WD). Система умеет интеллектуально управлять энергопотреблением, имеет 9 режимов движения и объединяет три мотора: бензиновый ДВС, а также передний и задний электромоторы.

Haval Raptor Plus

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 243 Нм, работающий в паре с 2-ступенчатой трансмиссией DHT. Общая мощность гибрида зависит от комплектации: базовая версия выдаёт 381 л.с., средние – 435 л.с., топовые – 449 л.с. Крутящий момент варьируется от 660 до 750 Нм.

С тяговыми батареями та же история. Базовая модель оснащена аккумулятором на 23,7 кВт·ч – хватает на 140 км чистой электротяги. Средние версии получили батарею на 33,7 кВт·ч (запас хода – 192-195 км). Для топовых модификаций предусмотрен самый ёмкий аккумулятор – 44,7 кВт·ч, позволяющий проезжать на электричестве 252-255 км по циклу CLTC. В гибридном режиме кроссовер способен преодолеть более 1000 км по стандарту WLTC.

Haval Raptor Plus

Между прочим, новинка умеет совершать «танковый разворот». Разгон до 100 км/ч занимает от 5,8 до 6,2 секунды. Когда батарея разряжена, средний расход топлива не превышает 6,35 литра на 100 км по циклу WLTC. Максимальная скорость ограничена 190 км/ч.

Перспективы появления в России

Ранее в Great Wall Motor сообщили «Китайским автомобилям», что ждать Haval H7 Plus в РФ пока не стоит. Как пояснили в компании, модель не вписывается в текущую локализованную линейку марки, поскольку может отнять часть покупателей у внедорожника H9, а также кроссоверов Dargo и H7.