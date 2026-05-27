Раскрыты перспективы бренда Geely в России после выхода автомобилей Volga

Эксперт Целиков: Geely не уйдет из России после запуска Volga

По мнению главы аналитического агентства « Автостат» Сергея Целикова, компания Geely никуда не денется с российского рынка даже после того, как здесь начнутся официальные продажи возрожденной Volga. Своими соображениями эксперт поделился с Autonews.ru.

Вообще, новые Volga, как напоминают источники, – это фактически те же Geely, просто с другим шильдиком.

Внешне и по начинке между ними почти нет разницы. По прогнозу Целикова, все три марки – Volga, Geely и Belgee (последняя, кстати, продает перелицованные белорусской сборкой модели Geely) – будут сосуществовать параллельно. Autonews.ru уже направил запросы в пресс-службы компаний, но на момент публикации ответов не последовало.

«Под брендом Geely будут выходить новые поколения моделей. Под марками Volga и Belgee – предыдущие. Для покупателей китайского автопрома бренд особого значения не имеет. Главное – это цена и различные финансовые условия покупки», – пояснил Целиков.

Запуск Volga в России запланирован на июнь 2026 года. Машины собирают в Нижнем Новгороде. В гамме три модели, и цены на них заметно ниже, чем на китайские аналоги. Вот наглядное сравнение:

Volga C50 – от 2 899 000 рублей против Geely Preface от 3 329 990 рублей.

Volga K40 – от 2 749 000 рублей против Geely Atlas от 3 449 990 рублей.

Volga K50 – от 4 199 000 рублей против Geely Monjaro от 4 599 990 рублей.