Новый полноприводник нашей сборки — где его будут продавать?

Российский бренд Esteo запускает дилерскую сеть из более чем 80 центров

Новая российская марка Esteo, созданная в рамках сотрудничества холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, объявила об открытии официальной сети дилерских центров.

Сообщается, что дилерская инфраструктура бренда с первых дней будет развитой, способной обеспечить беспрепятственный доступ клиентов к сервису. Сеть объединит более 80 современных центров по всей России, от Калининграда до Владивостока. Пресс-служба бренда отмечает, что будет и собственный центральный склад запчастей, что позволит обеспечить бесперебойное снабжение любыми комплектующими и выполнение технических работ любой сложности.

Сейчас идет многоэтапное обучение специалистов. Особый акцент делается на обслуживание высокотехнологичных машин, в том числе «электричек» и гибридов.

Esteo MX

Пока же в гамме новообразованного бренда – бензиновый 197-сильный Esteo MX, среднеразмерный кроссовер с полным приводом и автоматом. Фактически это двойник известного у нас Exeed TXL. Сборка таких машин уже стартовала на площадке «АГР» в Шушарах, бывшем заводе General Motors. Старт продаж намечен на лето 2026 года – к этому моменту дилерская сеть точно будет во всеоружии.