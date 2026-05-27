СТО EXPO в разгаре

Издательский Дом «За рулем» стал стратегическим партнером выставки СТО Expo 2026

В Москве уже второй день работает международная выставка СТО Expo 2026, стратегическим партнером которой стал Издательский Дом «За рулем».

До 29 мая производители автокомпонентов, смазочных материалов, гаражного и диагностического оборудования представляют свои новинки, а профессионалы послепродажного обслуживания автомобилей выбирают поставщиков, обновляют ассортимент и находят технологии для развития сервиса.

В рамках выставки проходят мастер-классы и стратегические сессии, посвященные последним трендам в отрасли ремонта и обслуживания автомобилей. Участники обсуждают возможности повышения конкурентоспособности СТО, знакомятся с успешными кейсами, статистикой и аналитикой, а также новыми инструментами, включая интеграцию ИИ в работу автосервиса.

Издательство «За рулем» присутствует на выставке в формате «Открытой студии»: на протяжении всех дней экспозиции наши ведущие журналисты проводят серию интервью с топ-менеджерами автомобильной отрасли.

В первый день работы СТО EXPO состоялась церемония награждения победителей премии Гран-при «За рулем». Завтра, 28 мая, будут объявлены новые номинации премии потребительского доверия «Бренд Года «За рулем». А в последний день работы выставки мы подарим автомобиль нашему подписчику.

