Мощный мотор, теплые опции: перспективы обновленного лифтбека Changan

Эксперт Шапринский оценил потенциал обновленного Changan UNI-V в России

Китайский бренд обновил спортивный лифтбек Changan UNI-V, и, по оценкам дилеров, эта модель способна занять внушительную долю в продажах всей линейки UNI на российском рынке – от 15 до 20%.

Причин тут несколько: адаптация к нашим дорогам, яркий дизайн, появление сочных цветов кузова вроде красного и зелёного, а также в целом укрепление позиций марки. К тому же выбор в этом сегменте у нас не так велик. Такое мнение «АВТОСТАТу» озвучил коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский.

По его словам, главными соперниками новинки в РФ станут Geely Preface с двухлитровым двигателем и GAC Empow. Из плюсов обновлённой версии эксперт выделяет мощный мотор, расширенный набор «тёплых» опций и современное оснащение. Официальный ценник пока не раскрыт, но Шапринский прогнозирует, что UNI-V в комплектации Sport будет стоить около 3,5 млн рублей.

Обновлённый Changan UNI-V сейчас на финальной стадии подготовки к российскому старту – его предложат в единственной, но хорошо укомплектованной версии Sport. Главная техническая перемена – под капотом. На смену 1,5-литровому агрегату пришёл высокофорсированный бензиновый турбомотор Blue Core 2.0T с чугунным блоком. Он выдаёт 235 л.с. и 390 Нм крутящего момента, работая в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. Разгон до сотни – 6,8 секунды, что на 0,7 секунды резвее, чем у предшественника.

Помимо динамики, новинка может похвастать активным задним спойлером: он выезжает автоматически на скорости, увеличивая прижимную силу и устойчивость. Купеобразный профиль, узкая светодиодная оптика и полускрытые дверные ручки – всё это работает на аэродинамику. Габариты лифтбека: длина 4 740 мм, ширина 1 838 мм, высота 1 430 мм, колёсная база 2 750 мм, а дорожный просвет составляет 152 мм.

Кстати, целевая аудитория у обновлённого UNI-V довольно чёткая. По мнению Александра Шапринского, это в первую очередь молодые люди, которые ценят динамику, современную внешность и технологии. А ещё те, кто ищет баланс между спортивным характером и комфортом на каждый день, и просто автомобилисты, уставшие от обычных седанов и кроссоверов и желающие получить от машины больше драйва.

