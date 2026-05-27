Подорожание бензина и дизеля ускорилось: эксперты назвали причины

Цены на бензин АИ-95 и дизтопливо в Москве выросли до 71,17 и 77,93 рубля

Согласно данным Московской топливной ассоциации (МТА), средняя стоимость бензина АИ-95 на столичных АЗС достигла 71,17 рубля за литр. Дизельное топливо (ДТ) подорожало еще сильнее – до 77,93 рубля за литр.

Официальная статистика Росстата по всей стране появится только вечером 27 мая. Однако динамика, как правило, совпадает с цифрами МТА. В Москве и области работают более 2,4 тыс. заправок – это 8,4% от всех АЗС России.

Цены по регионам, конечно, различаются, но тренд обычно один на всю страну, если не случается локальных дефицитов. С конца апреля еженедельный рост цен на бензин в среднем по РФ не превышал 0,1%.

Ускорение подорожания совпало с новостями о массированных атаках БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в европейской части России. Если в апреле под удар попадали предприятия, ориентированные на экспорт, то с начала мая пострадали заводы, снабжающие внутренний рынок – Москву, Центр, Северо-Запад, Юг, Приволжье и Урал. По данным Reuters, на пяти крупных НПЗ, входящих в число ключевых поставщиков топлива, производство остановили или снизили. Впрочем, едва ли это главная причина. Скорее, внеплановые ремонты стали информационным поводом и усугубили накопившиеся внутренние проблемы нефтепереработки.

Неожиданный рост цен на дизель это хорошо иллюстрирует. Дефицита ДТ в стране нет – его выпуск почти вдвое превышает внутренний спрос. И тем не менее именно дизель стал лидером подорожания на прошлой неделе. Если Росстат подтвердит динамику, схожую с данными МТА, то темпы роста цен на дизель вслед за бензином обгонят среднюю инфляцию.

Минэнерго, кстати, регулярно напоминает: внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дизеля и авиакеросина, логистика работает стабильно, а запасы топлива достаточны.

Почему же цены ползут вверх: мнения экспертов

Зампред Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил: рост цен с атаками на НПЗ напрямую не связан. Скорее, это реакция на сдерживание биржевых котировок и цен на АЗС. «Чтобы цены не росли, административных мер недостаточно – нужен профицит предложения. А у нас нет экономических стимулов наращивать объемы переработки», – пояснил он.

Речь в первую очередь о бензине. Мощности его производства превышают потребности внутреннего рынка всего на 10-15%. Объемы биржевых продаж АИ-95 с начала апреля по 26 мая упали на 27,5% по сравнению с прошлым годом. А биржа – ключевой источник топлива для многих АЗС. Меньше предложение – выше цены.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что рост цен на премиальный бензин и дизель вызван сочетанием трех факторов. НПЗ столкнулись с волной внеплановых ремонтов, из-за чего первичная переработка нефти в мае оказалась ниже планов. Топлива физически производится меньше.

Добавилась и разнонаправленная регуляторика. С апреля 2026 года правительство полностью запретило экспорт бензина, обязав нефтяников сдерживать розничные цены на АЗС в рамках инфляции. Экспорт дизеля при этом не запретили. «Производители бензина оказались заперты на внутреннем рынке с ограниченной маржинальностью, а ДТ сохранило доступ к экспортной альтернативе. Как только мировые цены пошли вверх из-за кризиса в Ормузском проливе, производители начали перенаправлять потоки дизеля на экспорт. Это создало дополнительное давление на внутренние цены», – объяснил Прокофьев.

Третий фактор – сезонный. Май – пик посевной, спрос на дизель со стороны аграриев традиционно кратно возрастает. По мнению эксперта, рост цен на дизель – не случайность, а логичное следствие конфигурации рынка, где на сократившееся предложение наложился сезонный спрос при сохранении экспортной альтернативы.

Свою роль сыграл и информационный фон, уверен гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, рынок реагирует скорее на ожидания дефицита, чем на реальный баланс спроса и предложения. Реальная картина прояснится, вероятно, не раньше июня, когда станет ясна ситуация с отгрузками с крупнейших НПЗ. Вдобавок, биржевые котировки АИ-95 не учитываются при выплате субсидий нефтяникам из бюджета – поэтому риски ускорения роста цен проявляются именно в этом сегменте, даже при стабильном выпуске топлива.

Прокофьев добавляет: в условиях ограниченного предложения АИ-95 нефтяные компании могут в первую очередь обеспечивать собственные сбытовые структуры. Это делает независимые АЗС, работающие «от бензовоза до бензовоза», особенно уязвимыми.

Риск дефицита отдельных видов топлива в Центральной России и Москве, по мнению эксперта, сейчас носит не системный, а структурный характер. Он связан с логистическими разрывами и уязвимостью независимых АЗС, а не с отсутствием топлива как такового.