ФТС обновила средние цены на машины: их используют для расчета утильсбора

Таможенники расширили перечень средних цен на машины для расчета утильсбора

Федеральная таможенная служба выложила свежий перечень моделей машин и их версий – в документе указана усредненная стоимость каждой. Найти его можно на официальном портале Минпромторга.

На деле этот список – главный инструмент для расчета утилизационного сбора, когда транспорт ввозят в страну из государств ЕАЭС. Таможенники сверяются с ним при оформлении грузовой декларации (ГТД).

Составлять реестр начали еще два года назад. С тех пор его пересматривают как минимум раз в три месяца. Кстати, касается он не только легковушек: туда попадают и грузовики, и коммерческий транспорт.

Аппетиты у документа растут. Для сравнения: в апреле 2024-го в нем значилось 3374 наименования, а в обновленной версии – уже почти 8 тысяч, если точнее, 7968 позиций.

Разброс цен бросается в глаза

По сути, разница между самой дешевой и самой дорогой позицией колоссальная. Минимальная планка – 24,7 тысячи рублей, и это прицеп. А максимальная уходит за 254,7 миллиона – столько стоит самосвал NHL. Получается, цены отличаются больше чем в десять тысяч раз.

Среди легковых моделей тоже пестрота. Например, Nissan March можно найти за 150,9 тысячи рублей – это один из самых доступных вариантов. А вот Rolls-Royce Phantom Extended тянет почти на 73,6 миллиона, и он в списке дорогих.

Зачем вообще нужны эти цифры? ФТС с их помощью вычисляет, не занижает ли кто стоимость автомобилей, ввозимых из ЕАЭС. Если налоги и сборы оказались недоплачены, разницу потом закладывают в утилизационный сбор.