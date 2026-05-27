Популярный немецкий бренд прекращает продавать машины с механикой

Volkswagen прекращает производство седана Jetta GLI с МКП

На американском рынке разразилась новость, которая для фанатов вождения прозвучала как гром среди ясного неба. По сути, Volkswagen сворачивает производство седана Jetta GLI с механической коробкой передач. А ведь это была последняя модель немецкого бренда в Штатах, которую можно было заказать с механикой.

Представители компании уже прокомментировали исчезновение Jetta GLI из шоу-румов 2027 года. В беседе с TFLCar они признали, что и сами являются энтузиастами. Правда, по их словам, команда приложила массу усилий, чтобы тянуть механику как можно дольше, понимая её ценность для преданных поклонников ручного переключения. В реальности же мировой спрос сжимался до тех пор, пока рынок просто не смог его оправдывать. Признание звучит больно, но решения пришлось принимать непростые.

В свою очередь, изданию Motor1 в офисе «Фольксвагена» уточнили детали. Оказывается, выпуск версии Jetta GLI с механической коробкой полностью свернут уже в конце 2026 модельного года. Начиная со следующего модельного года, четырёхдверка останется только с 7-ступенчатым роботом на двойном сцеплении. Под капотом, впрочем, всё та же старая песня – 2-литровый бензиновый турбомотор EA888.