Новый минивэн с дизелем от АВТОВАЗа появится на конвейере
В компании «Промтех» сообщили, что продажи автомобилей нового коммерческого семейства SKM M9 планируется начать в сентябре. По предварительным данным, минивэн в исполнении «Бизнес» с механической коробкой обойдется в сумму около 5 млн рублей. Новую модель под маркой SKM – M9 – начнут собирать в Нижнем Новгороде. Пока этот бренд, принадлежащий АВТОВАЗу и входящий в структуру «Лада Бизнес», выпускает только М7, и делается это в Тольятти.
О грядущей новинке сообщили официально. M9 предстанет сразу в четырех версиях: два минивэна на 7 и 8 мест («Бизнес» и «Трансфер»), 9-местный микроавтобус «Комфорт», а еще цельнометаллический фургон. У последнего полезный объем грузового отсека – 9,6 кубометра.
Что касается техники – машина переднеприводная. Под капотом прописался 2,0-литровый дизель мощностью 150 лошадиных сил. В зависимости от комплектации мотор стыкуют либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 9-диапазонным автоматом.
