Лого ЗаРулем
#
МолнияCTO EXPO'26ЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Новый минивэн с дизелем от АВТОВАЗа появится на конвейере

От 5 млн рублей: продажи автомобилей SKM M9 начнутся в сентябре

В компании «Промтех» сообщили, что продажи автомобилей нового коммерческого семейства SKM M9 планируется начать в сентябре. По предварительным данным, минивэн в исполнении «Бизнес» с механической коробкой обойдется в сумму около 5 млн рублей. Новую модель под маркой SKM – M9 – начнут собирать в Нижнем Новгороде. Пока этот бренд, принадлежащий АВТОВАЗу и входящий в структуру «Лада Бизнес», выпускает только М7, и делается это в Тольятти.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

О грядущей новинке сообщили официально. M9 предстанет сразу в четырех версиях: два минивэна на 7 и 8 мест («Бизнес» и «Трансфер»), 9-местный микроавтобус «Комфорт», а еще цельнометаллический фургон. У последнего полезный объем грузового отсека – 9,6 кубометра.

Что касается техники – машина переднеприводная. Под капотом прописался 2,0-литровый дизель мощностью 150 лошадиных сил. В зависимости от комплектации мотор стыкуют либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 9-диапазонным автоматом.

SKM M9
SKM M9

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram