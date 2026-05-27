Геркулес-45: прошла презентация нового полноприводного самосвала на шасси КАМАЗ

Дебютировала новая версия самосвала Геркулес-45 на шасси КАМАЗ-6558 (6х6)

Новая версия шарнирно-сочленённого самосвала Геркулес-45 на шасси КАМАЗ-6558 (6×6) была впервые представлена публике. Машина предназначена для перевозки насыпных грузов по пересечённой местности и грунтовым дорогам, а также для работы в карьерах и шахтах.

Самосвал оснащён гидромеханической коробкой передач и экономичным двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 520 лошадиных сил. Жёсткие мосты с «мокрыми» гидравлическими тормозами позволяют эксплуатировать технику в экстремальных условиях без потери эффективности торможения и с минимальным износом механизмов.

Кабина обеспечивает защиту оператора по стандарту ROPS/FOPS. На борту установлена интеллектуальная система предупреждения и экстренного торможения ADAS первого уровня. Объём самосвальной платформы - 26 кубических метров. Снаряжённая масса шасси составляет 32 тонны.