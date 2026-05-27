Автосервисы в России начали терять прибыль: что происходит на рынке?

Средний доход одной СТО в России с 2022 по 2024 год сократился примерно на 18%

Российские автосервисы фиксируют снижение доходности, несмотря на рост числа СТО и подорожание услуг. Об этом говорили участники деловой программы выставки СТО Expo 2026.

По данным Союза автосервисов, количество кассовых аппаратов в отрасли выросло с 16 тысяч в 2022 году до 20 тысяч в 2024 году. Однако средний доход одной СТО за это время, по оценкам участников рынка, сократился примерно на 18%.

Эксперты отмечают, что на прибыльность бизнеса сейчас одновременно влияют рост расходов, налоговые изменения и высокая конкуренция за клиента. Дополнительное давление создают маркетплейсы и банковские сервисы: всё больше автовладельцев ищут запчасти и услуги внутри крупных платформ, а комиссии за приведённого клиента уменьшают маржу сервисов.

Отдельно участники дискуссии обратили внимание на изменение поведения клиентов. Автовладельцы всё чаще сравнивают цены, экономят на ремонте и откладывают часть работ или вовсе отказываются от несрочного ремонта.

Часть небольших мастерских на этом фоне возвращается к полугаражному формату работы – так проще сократить издержки и удерживать цены.

Кроме того, на сессии обсудили подготовку к маркировке запчастей, рост объёма контрафакта, влияние ИИ-поиска на привлечение клиентов и изменение каналов продвижения сервисного бизнеса.

