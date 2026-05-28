Почему летние поездки на дачу могут убить двигатель вашего авто

Эксперт рассказал, как перегруз и пыль в дачный сезон сокращают ресурс авто

Перегруз автомобиля – вот, пожалуй, главная беда начинающих дачников. В попытках увезти побольше стройматериалов, инструментов, рассады и мешков с картошкой водители часто «забывают» про технические нормы.

Итог печален: и мотору, и коробке передач приходится несладко. Особенно тяжело тачке в час пик, когда приходится ползти в горку да ещё и обгонять кого-то по пути.

В таких условиях масло в двигателе перегревается куда быстрее, теряя свою вязкость и защиту. Увы, интервал между заменами теперь придётся сокращать – детали изнашиваются активнее.

Но это ещё полбеды. На грунтовках и проселочных дорогах летом царит сущий ад для воздушного фильтра. Он забивается пылью моментально, мотору начинает банально не хватать кислорода. Отсюда – рост расхода топлива и опять же повышенная нагрузка на силовой агрегат. Мало того, мельчайшие песчинки действуют как абразив, ускоряя износ цилиндров и поршней. Эксперт советует не ждать планового ТО, а заглянуть под капот сразу после активных загородных вылазок.

Лишние килограммы в салоне и багажнике давят на амортизаторы и пружины – сайлентблоки со ступичными подшипниками тоже отдуваются за всех. Добавьте к этому разбитые дороги, ямы и всё то же грунтовое покрытие – износ ходовой ускоряется в разы, предупреждают специалисты. Со временем машина теряет управляемость: её начинает болтать на скорости, она хуже держит курс и больше раскачивается в поворотах.

Тормозная система и вовсе работает на пределе возможностей. Тяжёлому автомобилю нужно гораздо больше усилий, чтобы остановиться. В пробках же колодки и диски банально перегреваются, их ресурс тает на глазах. Особенно это опасно при длительных поездках по трассе с последующим въездом в плотный городской поток – тормозная эффективность падает, что чревато аварией.

Как уберечь машину в дачный сезон

Чтобы не угробить авто и не тратить деньги на дорогой ремонт, стоит соблюдать простые правила: не превышать допустимую массу загрузки, следить за давлением в шинах, вовремя менять масло и все фильтры. И, конечно, регулярно проводить диагностику ходовой и тормозов – даже привычные поездки за город могут превратиться в серьёзное испытание для техники, если закрывать на эти нюансы глаза.

Ранее «За рулем» сообщал, что автосервисы в России начали терять прибыль.